Il Benfica è il club che, nelle ultime stagioni, ha guadagnato la cifra più alta dalle proprie cessioni, a paragone di quanto speso per i nuovi acquisti. E il club portoghese, che in estate ha ceduto Joao Felix all'Atletico Madrid per oltre 120 milioni di euro, ha già in casa nuovi talenti pronti a scaldare il mercato a livello internazionale. In particolare, la Juventus ha messo gli occhi su Florentino Luis, secondo quanto riportato da Calciomercato.com. Il centrocampista classe '99 ha iniziato la stagione da protagonista ed è ora nel mirino dei bianconeri.