La Juventus resta attiva sul mercato, anche se la stagione dei grandi colpi è ancora lontana. Così, gli occhi della dirigenza bianconera si concentrano sugli acquisti in prospettiva e, uno di questi, potrebbe essere il terzino classe '99 del Pescara Gabriele Zappa. Come riporta Il Messaggero, il giocatore piace ai bianconeri, ma c'è l'Inter che potrebbe far saltare il banco. Zappa, infatti, è arrivato in Abruzzo proprio da Milano, scambiato per il controriscatto di Andrew Gravillon. L'Inter, però, detiene ancora un diritto di riacquisto fissato a 5 milioni di euro.