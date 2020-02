La Juventus guarda al futuro sul mercato, con un nuovo obiettivo che è entrato nei radar di Fabio Paratici. Direttamente dal Pescara e dalla Serie B, in cui sta facendo molto bene, ecco Milos Bocic, clase 2000 che ha segnato ieri il suo primo gol da professionista. La Juve, come riporta Calciomercato.com, ha messo subito gli occhi sul talento che oggi è al Pescara, ma che in Italia è stato portato dall'Udinese. L'intenzione potrebbe essere quella di bloccarlo in estate, così da monitorare da vicino i suoi progressi: il problema, al momento, resta la concorrenza, poiché il giocatore ha tantissimi estimatori.