La Juventus alla scoperta dell'America. Anzi, l'Europa alla scoperta dell'America. Quello che i nostri avi hanno fatto mezzo millennio fa a bordo delle loro navi, mutatis mutandis lo stanno facendo oggi gli scout del pallone, che stanno portando nel Vecchio Continente i migliori talenti d'Oltreoceano. E non solo dagli Stati Uniti, ma anche dal Canada. Se la Juventus ha portato in Italia, dalla Germania, lo statunitense Weston McKennie, sempre in Bundesliga, nel Bayern Monaco, imperversa sulla fascia sinistra la stella canadese Alphonso Davies. Ma ci sono tanti altri esempi di talento nordamericano sprigionato nel calcio che conta, da Pulisic a Reyna.



A questi nomi potrebbe presto aggiungersene un altro: Jahkeele Marshall-Rutty, ala destra classe 2004 del Toronto FC, che secondo Goal.com interessa a parecchie big europee tra cui la Juve. Per conoscere meglio concorrenza e caratteristiche, qui su IlBianconero.com potrete leggere a breve il nostro approfondimento.