Al Gremio si fa festa da quando è arrivato Douglas Costa, anche se lo stato di forma del brasiliano non è dei migliori. Nel frattempo proprio dal club di Porto Alegre arriva una proposta alla Juve tramite intermediari: quella che conduce all'esterno destro Vanderson. Di 8 milioni la valutazione più una percentuale sulla futura rivendita, la Juve riflette e pensa se possa essere il caso di delineare un'operazione in sinergia con un altro club che lo tesseri per poi cederlo ai bianconeri più avanti. Lo riporta Calciomercato.com.