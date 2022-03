Gabriel Jesus sta trattando il rinnovo con il Manchester City ma non è escluso un addio a giugno: su di lui ci sono Juventus e Borussia Dortmund. E' proprio questa l'insidia per i bianconeri che hanno il brasiliano come pallino per l'attacco da tempo e che ora, preso Vlahovic, osservano con interesse la situazione, pronti a sfruttare la possibilità ma senza imbattersi in aste al rialzo.