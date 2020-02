La Juventus ha messo gli occhi su Matteo Pessina, trequartista del Verona di Juric che ieri ha sfidato proprio i bianconeri, ma di proprietà dell'Atalanta. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, i bergamaschi aspettano la fine della stagione per riportarlo alla corte di Gasperini, ma non è da escludere che la Juventus provi ad inserirsi prima. Così come per Kulusevski, le fortune dell'Atalanta - dal punto di vista economico - stanno arrivando tutte da giocatori in prestito e, finora, grazie alla Juventus. Un affare che potrebbe quindi sistemare tutti i conti della Dea.