Bartosz, attualmente impegnato alma accostato a diversi club, anche in Italia. Su di lui c'è l'interesse della Roma ma non solo. Secondo Il Secolo XIX anche la Juventus starebbe monitorando il giocatore classe 1992. I bianconeri starebbero cercando una riserva per la fascia destra, e la duttilità del ragazzo, capace di giocare sia a destra, come fa alla Samp, sia a sinistra (in Nazionale) suscita interesse nei bianconeri.