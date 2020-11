Rottura con il club e desiderio chiaro: ​Isco via dal Real Madrid. Lo scrive Marca, con il talento spagnolo che ha ricevuto il via libera da Zidane per partire anche a gennaio: la Juventus osserva, ma interessato all'ex Malaga c'è anche il Paris Saint-Germain. Una concorrenza forte per colui che è sempre stato un pallino della dirigenza bianconera, un campione che Allegri avrebbe voluto allenare.