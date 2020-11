La Juventus mette gli occhi su Gabriele Zappa. Secondo Tuttosport, i bianconeri stanno seguendo con interesse il terzino destro del Cagliari, classe 1999 scuola Inter. Sabato sarà l'osservato speciale nella partita dello Stadium contro la formazione di Eusebio Di Francesco. Dopo l’ottima annata a Pescara in Serie B (23 presenze, 5 gol, un assist), in estate è stato ingaggiato in prestito con obbligo di riscatto dal club del presidente Tommaso Giulini. La Juventus seguiva Zappa in Abruzzo e sta continuando a farlo anche adesso che si sta confermando in Serie A.