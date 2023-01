Una figura di campo, dopo aver mostrato i volti "da battaglia" del nuovo cda. Ecco:Ma c'è bisogno di un direttore tecnico (più che sportivo), un elemento - come racconta La Gazzetta dello Sport - "", che possa ripercorrere in bianconero quanto fatto dalla leggenda rossonera proprio al Milan. Il riferimento è facile e viene sottolineato dallo stesso quotidiano: "Il nome più affascinante resta quello di".Una cosa è certa: chi guiderà il mercato dovrà prima vendere, almeno due giocatori entro giugno. Dovrà essere inoltre bravo a trovare tanto talento in giro per il mondo. Per questo i nomi sono gli stessi e quelli più importanti: c'è, oggi al, ma anche Fredericche ha reso grande il(proprio con Maldini). Incresce tanto e bene Giovanni, direttore della seconda squadra citata come eccellenza da. Cherubini potrebbe restare con un ruolo diverso. E Del Piero sì, è sempre sullo sfondo.