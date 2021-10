La Juventus è sempre alla ricerca di un nuovo centrocampista per innervare un reparto che più di tutti ha bisogno di qualità e geometrie, oltre che necessitare sempre di carattere e dinamismo. Mentre il club bianconero pone gli occhi su Aurelien Tchoumeni, e in seconda battuta sull'alternativa Axel Witsel, si rincorrono i rumors di mercato che vedrebbero il direttore sportivo Cherubini interessarsi anche all'ex Napoli, mediano brasiliano che oggi gioca nell'Everton, ex squadra di Moise Kean. Addirittura, si legge su Calciomercato.com "Non è da escludere unche non rientra nei piani bianconeri."