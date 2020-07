Gonzalo Higuain saluterà, visto il contratto in scadenza nel 2021, e la Juve pensa al futuro. Diversi i nomi per la maglia numero 9, da Zapata a Raul Jimenez, Arkadiusz Milik, Edin Dzeko o Alexandre Lacazette. E poi un giovane centravanti Under 21, pronto a crescere. I nomi sono tutti italiani, spiega Tuttosport: Andrea Pinamonti del Genoa e Gianluca Scamacca, protagonista nell’Ascoli, ma di proprietà del Sassuolo.