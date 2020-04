La Juventus guarda al futuro, anche a quello meno prossimo. Infatti, il mercato dei bianconeri sarà improntato tanto sulla prossima stagione, per migliorare la rosa a disposizione di Sarri, tanto in proiezione. Per questo, come riporta Sky Sport, i bianconeri hanno preso contatti con la Sampdoria per il classe 2005 Kevin Leone. Su di lui, però, non c'è solo la Juve: infatti, anche il Milan avrebbe fatto passi in avanti, anche se non è da escludere che possa scegliere un'esperienza all'estero, in Germania, con il Wolfsburg in prima fila.