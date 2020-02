Tomas Esteves. Ecco il nome che la Juventus avrebbe messo per nella lista per il futuro. La società bianconera si conferma lungimirante, quando si deve programmare la campagna acquisti anche per i più giovani. Infatti, Esteves, è un classe 2002, gioca nel Porto e ha una clausola invitante. Come riporta Sky Sport, la Juventus potrebbe provare l'affondo, proprio passando per la clausola. I bianconeri, come detto, guardano anche al futuro, come d'altronde hanno dato prova anche nella campagna acquisti di gennaio: da Kulusevski, ancora da affermarsi, a Ntenda, che ora gioca in Primavera.