La Juventus guarda al futuro e prepara un colpo in previsione delle prossime stagioni. Infatti, secondo quanto riporta Le 11 Amiénois, i bianconeri sarebbero vicini al classe 2003 dell'Amiens ​Felix Nzouango Bikien. Il giovane difensore centrale francese, quindi, sarebbe in orbita juventina, oltre che delle nazionali giovanili francesi, in cui gioca già stabilmente.