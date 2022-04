Come racconta il Corriere dello Sport, con 4 gol in 31 presenze, Udogie a soli 19 anni si sta rivelando particolarmente ispirato anche in fase realizzativa. E su di lui la Juve ha cominciato a muoversi in tempi non sospetti, riflettori puntati fin da quando l'Udinese lo ha acquisito in prestito con obbligo di riscatto dal Verona. Piace, piace tanto, piace sempre di più.