E se il colpo fosse? Attenzione all'ultima indiscrezione de La Gazzetta dello Sport, secondo cui, dopo Pogba e Di Maria, la Juve potrebbe affondare un altro colpo a centrocampo. E di importanza discretamente rilevante.Il centrocampista della Fiorentina è stato infatti offerto alla Juventus: dopo l'esperienza in viola, Torreira vorrebbe infatti restare in Italia e non rientrare definitivamente all'Arsenal, dove non è mai scoccata la scintilla. I Gunners chiederebbero una cifra vicina ai 15 milioni di euro, con i bianconeri che dovrebbero concretizzare qualche cessione prima di poter affondare il colpo. Chiaro: prima serve l'okay definitivo di Allegri e della società, comunque alla ricerca di un regista. E Arthur, sul mercato, agli inglesi continua a interessare. Non poco.