Ogni tanto si torna nei radar. E i contatti per Corentinin casa Juve son ripresi solo per tutelarsi nel caso in cui dovesse andare alla deriva la trattativa per Manuel Locatelli, per ora ancora non un'opzione. Il centrocampista francese del Bayern Monaco comunque è in scadenza e in uscita, la Juve continua a seguire la sua situazione con particolare attenzione.