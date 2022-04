Un vero e proprio blitz. E l'obiettivo è una vecchia conoscenza del mercato bianconero: c'è sempre Youri Tielemans nella testa e nei pensieri degli uomini mercato della Juventus. Il 24enne, oggi al Leicester, continua a far bene con le Foxes: ha il contratto in scadenza nel 2023, il divorzio con il club inglese si avvicina. Del resto, il club campione d'Inghilterra nel 2016 si prepara a una stagione senza coppe europee. E Youri è cresciuto tanto.



L'OCCASIONE - Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juve ha inviato emissari al match con il Psv, in Conference League. Giovedì scorso, Tielemans ha giocato con gli occhi della Juventus puntati addosso. Per TS, infatti, fonti inglesi raccontano di un emissario bianconero a Leicester. Un blitz per seguire da vicino il duttile centrocampista belga e per riattivare i contatti con l’entourage.