La Juve ha le idee chiare: investire sui giovani, farlo corposamente. E' il dogma di Fabio Paratici, la missione prefissata per rendere la squadra bianconera sempre più forte, anticipando la concorrenza sui talenti di domani. In particolare, la Juve avrebbe messo gli occhi su Calvin Stengs, talento classe 1998 dell'AZ Alkmaar. L'esterno d'attacco, che ha come procuratore Mino Raiola, è uno di quei colpi impostati per il futuro, pur essendo legato al suo club fino al 2023 e pur essendoci una forte concorrenza del Barcellona, come spiega Tuttosport.



E poi? E poi c'è una lista completa e in costante aggiornamento, con Paratici che monitora l'intero panorama europeo. Si parte dal classe 1998 Houssem Aouar, del Lione, per cui i francesi hanno già rifiutato 55 milioni in estate (da parte del Manchester City), c'è Tahith Chong del Manchester United, in scadenza a giugno, ma anche il classe ’99 portoghese Florentino Luis, mediano del Benfica. Gli ultimi nomi caldi corrispondono a due classe 2002: il primo è Eduardo Camavinga, centrocampista del Rennes, già braccato dal Paris Saint-Germain; il secondo è Fabio Silva, attaccante del Porto, blindato fino al 2025 con clausola da 125 milioni...