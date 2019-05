Lo sguardo della dirigenza bianconera, domenica, non sarà puntato soltanto su Genova, dove la Juventus affronta la Sampdoria nell'ultima giornata di campionato. Poche ore dopo i campioni d'Italia scenderà in campo anche il Milan, che a Ferrara contro la Spal va a caccia di punti decisivi per qualificarsi alla prossima Champions League: un obiettivo, quello della squadra di Gattuso, che influenzerà inevitabilmente anche il destino di Alessio Romagnoli. La Juve osserva da tempo il capitano rossonero e, qualora il Diavolo mancasse il quarto posto in classifica, l'assalto diventerebbe improvvisamente più semplice.