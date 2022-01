Come racconta Calciomercato.com, sorpresa nel mercato della Juventus. Ora i dirigenti bianconeri guardano ancora oltreoceano, a un calciatore statunitense che, a differenza del centrocampista texano, in Europa non ha ancora mai giocato: Gabriel Slonina, portiere classe 2004 dei Chicago Fire. In Premier League sono pronti a darsi battaglia per averlo e a seguire la situazione da vicino c'è anche la Juventus, che ha già avviato i primi contatti per prendere informazioni su di lui.