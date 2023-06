Nel corso della sessione estiva di mercato le strade del Torino e di Wilfrieldpotrebbero separarsi. Come riferito da ToroNews, infatti, il giovane esterno sembra sempre più vicino all’addio ai colori granata. Il giocatore è in scadenza nel 2024 e per questo l'idea del club è quella di cederlo ora per evitare di perderlo a zero il prossimo anno. Tra le squadre interessate al giocatore ci sono Juve, Inter e Roma.