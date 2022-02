La stagione di Wilfred Singo è sulla falsa riga della scorsa, ovvero di qualità. Anche sotto la gestione Juric è uno degli stakanovisti della squadra. Le statistiche evidenziano come, dopo Brekalo, sia il più bravo per serpentine riuscite tra i granata, ma per fare il salto di qualità e diventare uomo mercato del futuro mancano i gol. Lo riporta La Stampa.