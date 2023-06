La Juventus continua a monitorare giovani interessanti anche nelle serie minori e non solo per il progetto della NextGen. L’ultimo nome arrivato sulle scrivanie degli uomini mercato della Continassa è quello diQuesto ciò che riporta la Gazzetta dello Sport. Nell’ultimo campionato di Serie C, ha segnato 12 reti in 29 partite. Può giocare sia da uomo d’area che da seconda punta o esterno d’attacco. Come scrive il quotidiano, "ama infatti ricevere e portare la palla anche lontano dalla porta, sebbene il fiuto del gol da bomber puro non gli manchi. Insomma, è un calciatore completo, nonostante la giovane età. Non a caso, ha già gli occhi di mezza Serie A addosso. E ora anche quelli della Juve."