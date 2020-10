1











La Juventus lavora per ringiovanire l'attacco sul mercato. Come si legge su Tuttosport, attenzione ai vari Gianluca Scamacca (in prestito al Genoa, ma di proprietà del Sassuolo), Donyell Malen (olandese del PSV Eindhoven) e al connazionale dell'AZ Alkmaar, Alkmaar Myron Boadu.