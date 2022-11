Un difensore centrale, adattabile a centrocampista e con la licenza di costruire. Questo è Giorgio, giovane 2003 recentemente convocato da Roberto Mancini in Nazionale. Nel suo club,, gode della fiducia die infatti ha già disputato 29 partite coronate anche da due reti messe a segno. Il suo talento è sempre messo in mostra, senza caricarlo di troppa pressione.Il giocatore, come riferisce Calciomercato.com, ha attirato su di sé gli occhi di molte big. Prima tra tutte la, che sta seguendo molto attentamente Scalvini, tuttavia al momento non è ancora stata avviata una trattativa.