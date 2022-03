Prima il Chievo, poi ll’Atalanta... e ora? Il nome di Giovanni Sartori è tornato a circolare con insistenza negli ambienti torinesi, in particolare in quelli juventini. Lui, il "mago della Dea", che in nerazzurro ha portato talenti e giocatori utili all'esplosione del progetto bergamasco, può essere una carta per il futuro. Il fatto che fosse in tribuna in occasione dell’ultimo Juventus-Genoa non significa molto, scrive la Gazzetta, perché Sartori si vede spesso all’Allianz Stadium: "Fa parte del suo modo di interpretare il lavoro di responsabile dell’area tecnica, sempre in giro per gli stadi d’Italia e d’Europa: i giocatori preferisce osservarli dal vivo piuttosto che vederli in tv. E questo è uno dei motivi per cui piace pure alla Juventus, che già un anno fa aveva pensato a lui". Un nome fatto da Fabio Paratici prima dell’addio e che ora potrebbe affiancare il Football Director Federico Cherubini, ma con un ruolo più di campo. Un supporto, un direttore sportivo d’esperienza che saluta dopo 8 anni l'Atalanta. Con la Juventus, come riporta la rosea, ci sarebbero già stati dei contatti,. Non è l'unico, però, tra i candidati c’è anche Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli.