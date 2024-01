Lacontinua a corteggiare Lazar, dopo il clamoroso trasferimento estivo all'Inter non concretizzato dopo aver svolto anche le visite mediche. Poteva essere lui il rinforzo a centrocampo per il mercato di gennaio. Stando a quanto scrive Il Messaggero Veneto tuttavia la Vecchia Signora avrebbe fatto un ulteriore tentativo per Samardzic nel mercato di gennaio, con scarsi risultati. Madama avrebbe offerto un prestito oneroso da 4 milioni di euro con obbligo di riscatto in estate a 16 milioni più la possibilità di inserire un giovane, l'Udinese vorrebbe Miretti ma la uve offre Nicolussi Caviglia.