DaLa ricorderà a lungo la vigilia di Pasqua 2023, Nicolò Rovella.Il talento bianconero 21enne, nato a Segrate il 4 dicembre 2001, è infatti andato in gol alla Dacia Arena contro l'Udinese. Ma non si tratta di un gol normale: è la sua prima marcatura in Serie A. Così ha celebrato il gol sul suo account Instagram. Una rete bellissima, quella del momentaneo 1-2 per i monzesi, poi raggiunti proprio allo scadere: taglio su verticalizzazione, palla piazzata alle spalle del portiere dell'Udinese con una grande conclusione. Un gol che riassume il talento di Nicolò, centrocampista dotato di ottima visione di gioco, eleganza nei movimenti e capacità non comune di dare "del tu" al pallone.E i dati 2022/23 confermano il talento del giocatore bianconero in forza al Monza, in questa stagione, in prestito. Diciotto partite totali fra le fila dei brianzoli, il 50% di esse da titolare, oltre alle 3 disputate a inizio stagione in maglia bianconera.Solo restando al pareggio con l'Udinese, Rovella ha toccato 80 palloni, di cui 71 passaggi e 16 nella tre quarti offensiva, partecipato a 2 occasioni da gol, vinto 6 possessi e portato a casa un'accuratezza di oltre il 94%.Davvero niente male.