Adesso cambia tutto, anche perché il campo sta aiutando. Il Manchester United ha avviato i contatti con l'agente di Paul Pogba, Mino Raiola, per capire se c'è disponibilità da parte del francese ad accettare un nuovo rinnovo di contratto. Durante l'estate, il centrocampista ex Juve aveva palesato (pure ai media) il suo malessere e la conseguente voglia di lasciare Manchester: alla fine, nulla di fatto. Complice anche la fiducia - tanta - di Solskjaer, che vorrebbe tenerlo ai Red Devils e dargli in mano un gruppo fatto di giovani e importanti calciatori. E il Real? Zidane aspetta con ansia di capire la decisione di Paul: dovesse rinnovare ora, sarebbe fuori dal prossimo mercato. Pure per la Juventus.