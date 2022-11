Una roccia in difesa e un pericolo in attacco: i Mondiali in Qatar sono il coming of age di Strahinja. Il centrale serbo aveva già dall’inizio del torneo gli occhi di tante big su di sé, occhi che l’hanno visto sfidarsi alla pari con i giocolieri brasiliani e segnare al Camerun. Juve, Roma e i club della Premier promettono di sfidarsi per strapparlo al Salisburgo, con il Lipsia sullo sfondo e la Lazio che si mangia le mani.