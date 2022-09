Occhi su. Come racconta Calciomercato.com, la rete di osservatori bianconera si è rimessa al lavoro, soprattutto in ottica futura. La Juve sta guardando soprattutto in difesa, dove il rinnovamento non può più essere rimandato. Sulle fasce, sì, ma anche per i centrali, considerando il vuoto nel ruolo di difensore mancino.Per CM, resta sicuramenteuna prima scelta per quanto la valutazione sia destinata a salire ulteriormente. Nel frattempo c'è almeno un altro giocatore finito nel mirino della Juve, anche lui francese e mancino: si tratta di, punto fermo dell'Eintracht Francoforte. Il giocatore si sta avvicinando alla scadenza di contratto e può diventare in tempi brevi un obiettivo reale. Le trattative per il rinnovo non decollano: Ndicka guarda anche e soprattutto la Juve per il futuro.