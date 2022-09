Come racconta Gazzetta, lacomincia a muoversi già per il futuro, sondando soprattutto il mercato dei difensori con il contratto in scadenza al 30 giugno 2023. Dopodel Benfica, che però sta trattando il possibile rinnovo con i portoghesi, ecco un altro nome forte: Evan, francese classe 1999 dell’Eintracht Francofortegià avvicinato al Milan in estate. Mancino, molto forte fisicamente e soprattutto adattabile in più posizioni. Ndicka dà il suo meglio da braccetto di sinistra nella difesa a tre, ma può essere impiegato anche da terzino sulla fascia e all’occorrenza da centrale in una retroguardia a quattro.