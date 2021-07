C'è un'ipotesi. Ed è concreta. Nikolaora diventa un'opportunità, perché si entra negli ultimi dodici mesi di contratto con la Fiorentina. Il difensore ha già deciso: non vuole andare oltreLo stesso agente,, lo ha offerto a più squadre. West Ham in primis, ma in Italia ci sono i bianconeri, che seguono il ragazzo da anni, sin dai tempi del Partizan di Belgrado. Non sono arrivate offerte ufficiali: con la Fiorentina è sempre difficile trattare.