Come racconta Tuttosport, Bonucci-De Ligt-Rugani-Gatti ci sono, al di là di eventuali evoluzioni del mercato estivo, ma la Juventus non può accontentarsi e davanti a sé ha due strade da battere: la prima conduce all’usato sicuro, la seconda a un colpo magari meno conosciuto dal pubblico italiano, ma di sicuro affidamento. Non è un mistero il fatto che Nikola Milenkovic sia nel mirino bianconero da tempo, a maggior ragione con il contratto in scadenza nel 2023 con la Fiorentina.