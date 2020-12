E il Cagliari se lo gode tutto, Marin. Dopo il primo gol con i sardi, Di Francesco può dire di aver vinto la sua scommessa. Anche se ci vorrà tempo. Del resto, come ricorda Calciomercato.com, tra le società interessate c'erano anche Juve e Napoli, ma ad affondare il colpo ai tempi fu lo Standard Liegi - per circa 5 milioni di euro - dove ha voluto farsi seguire dal suo mental coach personale: "E' molto fragile emotivamente" dice chi lo conosce bene. In campo però è una forza della natura: centrocampista box to box, attacca e difende. Nato come trequartista, oggi fa anche il regista. Chissà cos'accadrà in futuro.