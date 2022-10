La Georgia dei talenti. Come racconta Gazzetta, l'effetto Kvara si è abbattuto anche sulla Juventus: martedì uno stretto collaboratore del d.s. Federico Cherubini ha sfruttato la sfida tra il Siviglia e il Valencia, allenato da Rino Gattuso, per guardare il 22enne portiere valenciano. Mamardashvili.Per il quotidiano, alla Continassa già da un po’ hanno iniziato a guardarsi intorno anche per i portieri. Wojciech Szczesny è una garanzia per il presente, ma ha 32 anni e il contratto in scadenza tra poco più di un anno e mezzo. Il rinnovo non è scontato e così i dirigenti bianconeri, per Gazzetta, e allora si tiene in considerazione ogni fattore. Ma un profilo di un portiere giovane e affidabile resta vitale. Mamardashvili è alto 197 centimetri ed è un talento cristallino, non a caso inseguito da tanti club di Premier.