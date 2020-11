Non solo Manuel Locatelli per il centrocampo del futuro della Juventus. Come scrive Tuttosport, nel mirino dei bianconeri c'è anche Nicolò Rovella, 18 anni del Genoa in scadenza di contratto. ​Un possibile affare a costo zero e come riporta Calciomercato.com, l’imperativo della dirigenza rossoblù è evitare questo scenario. Il Genoa sta pianificando il rinnovo contrattuale, adeguando l’attuale stipendio del giocatore e prolungando l’accordo per almeno tre stagioni.