Secondo il Corriere dello Sport, la Juventus sta pensando di farsi avanti per l'ex Milan Manuel Locatelli, a giugno. Il Sassuolo lo ha pagato 12 milioni di euro più bonus, ma la cifra è lievitata già parecchio.



JUVE NEL DESTINO - E nell'ultima intervista alla Gazzetta dello Sport ha rivelato di avere la Juve nel destino: «Gol e trofei contro i bianconeri? E anche l’esordio mancato. Io ho debuttato in A con Brocchi, ma già Mihajlovic voleva lanciarmi. Contro la Juve mi scaldo, lui mi chiama, tolgo la tuta, il team manager Vittorio Mentana prepara il tabellone luminoso con il mio numero. Ma il mister cambia idea, entra Luiz Adriano e io torno in panchina. La sera a casa scoppio a piangere».