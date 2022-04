La Juventus è vigile su Alexandre Lacazette dell'Arsenal. Oggi è intervenuto in conferenza stampa Arteta tecnico dei Gunners. Tra le altre ha parlato anche della situazione dell'attaccante. Queste le sue parole:



LACAZETTE - "Ha una situazione contrattuale tale che gli permette di prendere una decisione sul suo futuro. Noi vorremo parlarne in estate, per il resto voglio che sia completamente concentrato sull’Arsenal nel miglior modo possibile. Non ha bisogno di dirmi cosa fa".