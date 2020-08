180 gol in poco più di 400 partite con le maglie di Lione e Arsenal. E' lo score di Alexandre Lacazette, nome pregiato tra quelli sondati dalla Juventus per l'attacco. Ma come gioca? Sky, sul proprio sito ufficiale, fa il punto sul possibile colpo e lo descrive così: "Diventa "un 9 e mezzo" e lascia ad Aubameyang il compito di riempire l'area, imparando ad essere più utile alla squadra sfruttando movimenti diversi. Troppo presto per dire come potrebbe giocare in una Juve che solo Pirlo ha in mente; i dirigenti bianconeri però ci pensano e lo seguono. Perché il prezzo è accessibile e perché le sue qualità non sono in discussione. E se Deschamps nella sua Francia non lo vede, Arteta oggi non vorrebbe perdere i gol che il francese garantisce. Gol che la Juve cerca per regalare a Pirlo un attacco ancora più forte e completo".