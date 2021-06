La Polonia esce a pezzi dagli Europei, non rispettando le aspettative della vigilia. Un ultimo posto nel girone che pesa parecchio. Nel male complessivo, però, c'è una nota lieta: l'esordio del 17enne Kacper Kozlowski, di proprietà del Pogon, diventato il più giovane di sempre ad esordire agli Europei. In patria è considerato il nuovo golden boy del calcio polacco. Una storia difficile la sua, che arriva da un tremendo incidente d'auto che lo ha costretto a rimanere fermo per 4 mesi con busto immobilizzante per la rottura di 3 vertebre, oltre a un braccio fratturato. Un rapido recupero per esserci, per mostrare le sue doti e la sua personalità.



JUVE E NON SOLO - Come riporta calciomercato.com, fra i club interessati a Kozlowski c'è anche la Juventus che lo sta seguendo e facendo osservare. Non è da sola perché un talento così, classe 2003, fa gola a molti anche in Liga e Premier. In Italia c'è il Cagliari che è interessatissima: con i sardi c'è anche la possibilità di attivare una nuova operazione in sinergia.