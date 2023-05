Come racconta il Corriere dello Sport, nel caso in cui, come sembra, il nuovo ds della Juve risponderà al nome di Cristianouno dei primi obiettivi ha già connotati piuttosto precisi: c'è un centrocampo da rafforzare, il profilo giusto potrebbe essere quello di Teundell'Atalanta. Giocatore già seguito in tempi non sospetti da Giuntoli e i suoi uomini in questi anni, uscito però dai radar del Napoli in vista della prossima stagione. E che invece potrebbe fare al caso della Juve, per qualità e caratteristiche.