Non solo Zakaria. Kouadioè l'altro nome che la Juventus sta valutando per il centrocampo. Ex Tolosa e in passato vicino al Milan, anche lui come lo svizzero gioca nel Borussia Monchengladbach. Come raccontato da Tuttosport, inoltre, ​il preferito resta Aurelien Tchouameni del Monaco, "sondato anche in estate prima e dopo la chiusura dell’affare Locatelli, ma l’ascesa del 21enne francese nella Nazionale di Didier Deschamps ha modificato scenari e prezzo".