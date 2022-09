La trattativa tra Inter e Barcellona perè stata un'opportunità last minute per i due club che però non sono venuti a dama, anche la Juve ci pensa per il futuro (a fine annosaluterà). Complice anche la volontà del giocatore che si è opposto all'idea di lasciare la Catalogna. Ora, intervistato da As, il terzino ha commentato così: "Beh quello che è stato è stato, lasciamo perdere. Mi piacerebbe sempre che le persone mi dicessero le cose in faccia, così come faccio io. Credo che le cose si sarebbero potute gestire diversamente ma ormai nel calcio non mi sorprende più nulla".