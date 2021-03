1









Testa al presente, ma - quando si può - anche al futuro. Come raccontato da La Gazzetta dello Sport, la Juve segue Jesus Vazquez e nelle ultime settimane ha provato ad accelerare sul giovane del Valencia. Jesus è un terzino sinistro che al momento gioca nelle giovanili della squadra di Mestalla: è del 2003, ha compiuto 18 anni lo scorso due gennaio. Ancora non c'è stato il debutto in prima squadra.



BRUCIATE LE TAPPE - Sembra questione di tempo. Anche perché il ragazzo è destinato a bruciare tutte le tappe, così come ha sempre fatto. La Juve l'ha notato nella sfida di Youth League del 2018-2019, quando Vazquez, ancora under 16, debuttò addirittura in Youth League. Il Valencia punto molto su di lui, ma allo stesso tempo è costretto a vendere i pezzi pregiati per far quadrare i conti. Staremo a vedere...