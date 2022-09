Scadenza 2024, prestazione incredibile contro Vlahovic, sul taccuino già da diverso tempo. Sì, il nome diintriga tanto in casa Juve. Si era parlato del brasiliano anche quando i bianconeri valutavano Milenkovic per sostituire Chiellini: ecco, alla fine è arrivato il rinnovo per il serbo, ma Igor sarebbe ancora sul piatto.- Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, Igor piace molto alla Juventus perché molto forte in marcatura ed è di piede mancino. Cherubini starebbe pianificando un tentativo con la Viola già nel mese di gennaio, la speranza è che si arrivi a un esito praticamente uguale all'affare Vlahovic. Il prossimo rinforzo, dunque, sembra chiaro: è un centrale difensivo, o in alternativa un esterno (con spostamento di Danilo). Comunque, qualcosa a supporto della difesa: tra infortuni e parziali bocciature, un po' da rivedere...