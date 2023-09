Un debutto di un ex Juve sotto gli occhi della Juve. Thierry Henry oggi fa il suo esordio sulla panchina della Francia Under 21, che alle ore 18.30 gioca in amichevole a Nancy contro i pari età della Danimarca. Il gioiello di questa squadra è il centrocampista del Salisburgo, Maurits(classe 2003), che in campo se la vedrà in campo con Habib, nato a gennaio 2004. Nomi non casuali, perché Francia-Danimarca rappresenta un'opportunità per vedere all'opera alcuni giovani talenti molto interessanti in prospettiva futura. In particolare Giuntoli ha già sguinzagliato i propri osservatori per continuare a tenere d'occhio Diarra, seguito pure da Chelsea e Wolverhampton. E nell'occasione non potrà fare altrettanto con Manu Koné, di cui abbiamo parlato anche nella giornata di ieri, perché il centrocampista del Borussia Monchengladbach è fuori età (classe 2001) e ha concluso la propria carriera con l'Under 21 dopo l'infortunio al ginocchio. Nonostante questo uno sguardo lì arriverà, perché il futuro è tutto da scrivere e il mercato dei più giovani, oggi, è molto interessante.